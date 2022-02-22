***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 16:44
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18/02/2022 tarih ve 2022/09 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 22-23/1 Pafta, 1403 Ada, 648 Parsel'de kayıtlı 26 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın ("Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok 26 no'lu bağımsız bölüm") satın alınmı için 28.01.2022 tarihinde Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş ile imzalanan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ("Sözleşme") karşılıklı anlaşılarak fesih edilmiştir.
Sözleşme fesih sebebiyle 18.02.2022 tarihine kadar ödenmiş olan tutar faiziyle tahsil edilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003467
BIST
18:052.017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,60
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
18:0513,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1764
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
18:0515,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2254
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
18:05843,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 6,39
|Açılış
|: 843,65
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|18,26
|7.770.954
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.642.918
|% 10,00
|
|TETMT
|348,70
|12.705.614
|% 10,00
|
|POLTK
|603,40
|100.269.209
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.458.102
|% 9,94
|
|ISBTR
|63.000,00
|1.398.000
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|848.617
|% -10,00
|
|SERVE
|19,80
|607.185
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.169.047
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.795.999
|% -9,98
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|EREGL
|28,40
|1.322.959.277
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|KARSN
|4,14
|1.518.869.633
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,99
|1.293.475.807
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,23
|402.412.866
|% -3,04
|
|KRDMD
|11,56
|1.788.809.171
|% -1,45
|
|THYAO
|28,88
|4.034.544.508
|% -1,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8291
|13,8343
|% 1,26
|
|Euro
|15,6785
|15,6926
|% 1,38
|
|Sterlin
|18,7283
|18,8222
|% 1,07
|
|Frank
|14,9488
|15,0389
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6728
|3,6912
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,09
|
|Altın Gr.
|843
|843
|5,67
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,22
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem