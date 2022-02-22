***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18/02/2022 tarih ve 2022/09 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 22-23/1 Pafta, 1403 Ada, 648 Parsel'de kayıtlı 26 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın ("Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok 26 no'lu bağımsız bölüm") satın alınmı için 28.01.2022 tarihinde Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş ile imzalanan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ("Sözleşme") karşılıklı anlaşılarak fesih edilmiştir.Sözleşme fesih sebebiyle 18.02.2022 tarihine kadar ödenmiş olan tutar faiziyle tahsil edilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003467BIST