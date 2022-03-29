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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2022 15:01
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca
Ekte özgeçmişleri bulunan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 19 Nisan 2022 tarihinde yapılacak Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeleri olarak seçilebilmeleri için pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013680


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ULUSE 93,65 1.364.761 % 9,98  
GEREL 4,59 18.005.233 % 9,81  
GZNMI 40,42 109.545.197 % 9,13  
AEFES 26,58 215.008.901 % 8,93  
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Riyal 3,9097 3,9293 % -0,67  
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Altın Ons 1.906 1.906 -16,70  
Altın Gr. 902 902 -13,69  
Cumhuriyet 5.989 6.079 -127,00  
Tam 5.948 6.102 -135,40  
Yarım 2.875 2.952 -65,50  
Çeyrek 1.442 1.476 -32,75  
Gümüş.Ons 24,35 24,39 -0,52  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 -0,28  
B. Petrol 107 107 -2,42  
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