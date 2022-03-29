***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2022 15:01
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca
Ekte özgeçmişleri bulunan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 19 Nisan 2022 tarihinde yapılacak Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeleri olarak seçilebilmeleri için pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013680
BIST
15:152.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 35,28
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.208
En Düşük
2.182
15:1514,6762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1392
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
15:1516,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0344
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:15902,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -13,36
|Açılış
|: 902,45
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler15:13
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.005.233
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,42
|109.545.197
|% 9,13
|
|AEFES
|26,58
|215.008.901
|% 8,93
|
|PSGYO
|15,53
|95.978.838
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.132.796
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,25
|27.863.620
|% -8,10
|
|PKENT
|230,00
|34.737.756
|% -6,69
|
|ENSRI
|17,30
|147.276.517
|% -6,18
|
|THYAO
|31,08
|3.289.609.758
|% 6,95
|
|SISE
|14,75
|1.486.380.171
|% 3,87
|
|KARSN
|5,62
|1.341.752.557
|% 8,91
|
|KRDMD
|15,26
|997.108.673
|% 0,73
|
|EREGL
|32,84
|919.101.284
|% 0,43
|
|ODAS
|1,90
|782.982.899
|% 5,56
|
|KARSN
|5,62
|1.341.752.557
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,40
|415.354.567
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|281.620.539
|% 8,09
|
|YKBNK
|3,93
|450.559.765
|% 1,55
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6715
|14,6810
|% -0,91
|
|Euro
|16,2991
|16,3186
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2638
|19,3604
|% -0,38
|
|Frank
|15,6743
|15,7688
|% -0,70
|
|Riyal
|3,9097
|3,9293
|% -0,67
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-16,70
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-13,69
|
|Cumhuriyet
|5.989
|6.079
|-127,00
|
|Tam
|5.948
|6.102
|-135,40
|
|Yarım
|2.875
|2.952
|-65,50
|
|Çeyrek
|1.442
|1.476
|-32,75
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,28
|
|B. Petrol
|107
|107
|-2,42
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28ISGYO
Yüzde 6.37 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 494, 529 adet işlem
-
15:27TKFEN
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 520, 577 adet işlem
-
15:26PGSUS
Yüzde 7.05 oranında artışla 104.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 746, 429 adet işlem
-
15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TUPRS, KOZAA
-
15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, PGSUS, TKFEN