***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli toplantısındaPortföyümüzdeki gayrimenkuller ile portföyümüze eklenecek gayrimenkullerin yönetiminden sormlu olmak üzere Sn. Osman Sünnetci'nin İş ve Proje Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019740BIST