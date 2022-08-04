***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 12:55
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız portföyünde alan gayrimenkullerin 2022 yarı yıl değerleme işlemleri, sonuçları 30.06.2022 tarihli bağımsız denetimden geçecek finansal raporlarımıza yansıyacak şekilde tamamlanmış olup portföydeki gayrimenkullerimizin toplam değeri:
2021 yılsonunda yer alan gayrimenkullerimizden 50,5 milyon TL ve Nisan 2022 içerisinde 632 milyon TL değeri ile portföyümüze kazandırılan bağlı ortaklığımız Otka Yapı Taahhüt A.Ş. uhdesindeki Erikli Evleri Projesinden 297,1 milyon TL olmak üzere toplam 347,6 milyon TL'lik artışla 1.098.515.153 TL'ye yükselmiştir. (31.12.2021 118.240.827 TL)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051789
BIST
12:462.720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 35,58
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:4617,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:4618,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:461.027,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.027,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:46
|KRPLS
|8,26
|57.006.792
|% 9,99
|
|OBASE
|12,70
|905.637
|% 9,96
|
|CEMTS
|35,34
|207.552.293
|% 9,96
|
|YEOTK
|24,10
|68.113.482
|% 9,95
|
|BIZIM
|24,54
|58.061.003
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,16
|58.268.392
|% -6,69
|
|ASUZU
|330,00
|194.433.393
|% -6,38
|
|KZBGY
|48,88
|70.250.268
|% -5,55
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|ECILC
|14,94
|125.680.859
|% -3,86
|
|THYAO
|55,55
|2.190.249.086
|% 1,00
|
|HEKTS
|37,78
|2.006.853.141
|% 6,36
|
|SISE
|23,70
|1.087.495.555
|% 1,80
|
|KARSN
|7,35
|738.589.356
|% 3,96
|
|SASA
|50,65
|710.468.982
|% 1,63
|
|TSKB
|2,91
|415.117.859
|% 1,39
|
|ZOREN
|2,42
|300.484.315
|% 5,68
|
|EKGYO
|3,21
|397.946.931
|% 1,58
|
|SKBNK
|1,97
|217.098.003
|% 7,65
|
|KARSN
|7,35
|738.589.356
|% 3,96
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9635
|17,9675
|% 0,23
|
|Euro
|18,3172
|18,3421
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,8055
|21,9148
|% 0,45
|
|Frank
|18,6611
|18,7735
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,31
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|14,43
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|10,00
|
|Cumhuriyet
|6.866
|6.969
|77,00
|
|Tam
|6.898
|6.951
|48,00
|
|Yarım
|3.361
|3.398
|23,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,25
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,13
|
|B. Petrol
|97,15
|97,15
|0,37
|