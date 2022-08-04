***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ve bağlı ortaklığımız portföyünde alan gayrimenkullerin 2022 yarı yıl değerleme işlemleri, sonuçları 30.06.2022 tarihli bağımsız denetimden geçecek finansal raporlarımıza yansıyacak şekilde tamamlanmış olup portföydeki gayrimenkullerimizin toplam değeri:2021 yılsonunda yer alan gayrimenkullerimizden 50,5 milyon TL ve Nisan 2022 içerisinde 632 milyon TL değeri ile portföyümüze kazandırılan bağlı ortaklığımız Otka Yapı Taahhüt A.Ş. uhdesindeki Erikli Evleri Projesinden 297,1 milyon TL olmak üzere toplam 347,6 milyon TL'lik artışla 1.098.515.153 TL'ye yükselmiştir. (31.12.2021 118.240.827 TL)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051789BIST