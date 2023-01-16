***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 18:17
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesinin 1. fıkrası uyarınca,
2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk mahallesinde 131 ada 4 parsel üzerinde başlatılan Liberte Projemiz kapsamında Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 23.12.2022 tarih Özel 2022-1086 sayılı raporuna göre
Ekspertiz değeri KDV hariç 5.733.000 TL olan 39 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 5.165.347 TL,
Ekspertiz değeri KDV hariç 7.011.323 TL olan 52 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 6.015.842 TL,
Ekspertiz değeri KDV hariç 5.978.475 TL olan 65 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 5.188.119 TL,
bedel karşılığında satılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102659
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
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|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.156,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.156,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7875
|18,7918
|% 0,05
|
|Euro
|20,3347
|20,3394
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,8585
|22,9731
|% -0,23
|
|Frank
|20,2030
|20,3247
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-5,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.835
|7.901
|91,00
|
|Yarım
|3.818
|3.866
|44,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-1,16
|
Seans Raporu
18:05
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