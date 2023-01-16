***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. maddesinin 1. fıkrası uyarınca,2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere,Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk mahallesinde 131 ada 4 parsel üzerinde başlatılan Liberte Projemiz kapsamında Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 23.12.2022 tarih Özel 2022-1086 sayılı raporuna göreEkspertiz değeri KDV hariç 5.733.000 TL olan 39 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 5.165.347 TL,Ekspertiz değeri KDV hariç 7.011.323 TL olan 52 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 6.015.842 TL,Ekspertiz değeri KDV hariç 5.978.475 TL olan 65 no'lu bağımsız bölüm KDV hariç 5.188.119 TL,bedel karşılığında satılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102659BIST