***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 18:12
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi'nde geliştirmekte olduğu Liberte Projesi ile ilgili olarak 23.03.2023 tarihinde alıcı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.
İş bu sözleşme kapsamında
120 m2 satılabilir alana denk gelen bağımsız bölümün KDV Dahil 7.800.000 TL bedel karşılığında satışı vaad edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılara saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127473
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0753
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:051.219,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.219,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.221,66
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0417
|19,0492
|% 0,06
|
|Euro
|20,7151
|20,7324
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,3680
|23,4852
|% 0,34
|
|Frank
|20,7352
|20,8601
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0537
|5,0790
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|21,71
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|14,90
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.234
|8.336
|76,00
|
|Yarım
|4.036
|4.079
|37,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.040
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|0,11
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, THYAO, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, EKGYO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 31 artarak (% 0.01 ) 4, 504
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, ONCSM, INVES, DGGYO, KLRHO, DURDO, KAPLM, MMCAS, ULAS, IDEAS
-
17:59
BASCM, EYGYO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında