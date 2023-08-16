***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2023 19:33
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda
Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili olarak Ankara 9. Idare Mahkemesince verilen 11/03/2020 tarih ve E:2019/333, K:2020/642 sayılı karar ve dayandıgı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadıgından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine ve bu kararın teblig tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı.
Karara karşı davacı tarafça karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186190
BIST
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18:057.662
En Düşük
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En Düşük
1.649,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
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|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
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|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
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|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
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|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
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|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
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|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
|
|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
|
|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0740
|27,0795
|% 0,08
|
|Euro
|29,4654
|29,4747
|% -0,11
|
|Sterlin
|34,4022
|34,5747
|% 0,48
|
|Frank
|30,6923
|30,8771
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1971
|7,2332
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-6,91
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.651
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.049
|11.136
|-48,00
|
|Yarım
|5.541
|5.594
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,58
|19,59
|0,01
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-1,50
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Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
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