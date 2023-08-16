***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızdaAnkara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili olarak Ankara 9. Idare Mahkemesince verilen 11/03/2020 tarih ve E:2019/333, K:2020/642 sayılı karar ve dayandıgı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadıgından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine ve bu kararın teblig tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı.Karara karşı davacı tarafça karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186190BIST