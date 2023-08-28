***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiYKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. Tesis Yönetim Hizmetleri 55000 28050 TRY 51,0 Bağlı OrtaklıkKasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. Yurt dışında ve yurt içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle bunlara ait işletmelere işletmecilik, pazarlama, finansman, muhasebe, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım, enerji yatırımları, dış pazarlama, ticari organizasyon ve şirket yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri ve ofis destek hizmetleri vermek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. 3210000 3210000 TRY 100 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189882BIST