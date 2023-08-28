***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.08.2023 12:43
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
YKS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. Tesis Yönetim Hizmetleri 55000 28050 TRY 51,0 Bağlı Ortaklık
Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş. Yurt dışında ve yurt içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle bunlara ait işletmelere işletmecilik, pazarlama, finansman, muhasebe, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım, enerji yatırımları, dış pazarlama, ticari organizasyon ve şirket yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri ve ofis destek hizmetleri vermek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. 3210000 3210000 TRY 100 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189882
BIST
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16:427.978
En Düşük
|Değişim
|: 3,39%
|| 261,64
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:4226,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0356
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:4228,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1396
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:421.637,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.637,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IZENR
|44,66
|910.872.632
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.896.493
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.566.368
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.317.490
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|117.992.977
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.947.946
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.206.489.436
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|55,00
|10.648.836.191
|% 7,21
|
|THYAO
|253,20
|8.692.761.370
|% 6,39
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,60
|6.943.047.641
|% 8,93
|
|TUPRS
|142,40
|6.318.577.302
|% 6,67
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,99
|1.368.487.889
|% 2,46
|
|YKBNK
|17,07
|4.593.151.207
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,65
|2.242.225.034
|% 0,12
|
|SKBNK
|4,19
|868.990.203
|% 4,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5594
|26,5673
|% 0,13
|
|Euro
|28,7172
|28,7475
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,3260
|33,4931
|% 0,17
|
|Frank
|29,8969
|30,0770
|% -0,00
|
|Riyal
|7,0624
|7,0978
|% 0,15
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,47
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.968
|11.052
|-49,00
|
|Yarım
|5.501
|5.547
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.773
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|-0,09
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 94 artarak (% 3.65 ) 8, 567
-
16:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, IZENR
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ISCTR
-
16:53XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 134, 951.00 milyon TL de
-
16:53YYLGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 012, 709 adet işlem