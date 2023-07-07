***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.07.2023 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ‘nin aşağıdaki şekilde güncellenmesine,Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine,toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167263BIST