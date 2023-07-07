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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

07.07.2023 15:10
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 07.07.2023 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde  Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ‘nin aşağıdaki şekilde güncellenmesine,
Denetimden Sorumlu  Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai  Anbarcı'nın  ve  Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi  Kadir Kırhan Uluçay'ın  seçilmelerine, Kurumsal Yönetim  Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai  Anbarcı'nın,  Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Kadir Kırhan Uluçay'ın ve Yatırımcı  İlişkileri  Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine, Riskin Erken  Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın ve  Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi  Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine,
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167263


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