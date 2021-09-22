***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [KIMMR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarErsan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., KIMMR.E işlem koduyla 22/09/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 3,50 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964800BIST