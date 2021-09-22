***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.09.2021 09:09
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., KIMMR.E işlem koduyla 22/09/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 3,50 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964800
BIST
12:301.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
12:308,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6566
En Düşük
8,6023
12:3010,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0451
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1768
En Düşük
10,0882
12:30494,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,82
|Açılış
|: 494,07
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler12:30
|YEOTK
|60,50
|18.190.475
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|854.958
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.618.444
|% 9,97
|
|UNLU
|6,36
|86.938.766
|% 9,47
|
|BURCE
|22,44
|13.292.568
|% 8,20
|
|AVGYO
|2,23
|53.052.549
|% -9,72
|
|AKYHO
|2,58
|20.525.848
|% -8,83
|
|NIBAS
|8,99
|8.765.635
|% -5,27
|
|BJKAS
|6,46
|92.303.757
|% -4,58
|
|DOBUR
|21,10
|286.636
|% -4,09
|
|THYAO
|13,11
|532.720.653
|% 0,46
|
|EREGL
|16,47
|378.297.331
|% 2,55
|
|GARAN
|9,29
|337.787.369
|% 1,20
|
|KRDMD
|6,40
|334.653.434
|% 1,43
|
|TEZOL
|17,35
|330.947.063
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,40
|145.038.111
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,40
|334.653.434
|% 1,43
|
|THYAO
|13,11
|532.720.653
|% 0,46
|
|IZMDC
|2,39
|90.885.890
|% 2,14
|
|PETKM
|6,24
|232.005.275
|% 1,79
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6521
|8,6554
|% 0,33
|
|Euro
|10,1562
|10,1623
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,7583
|11,8172
|% 0,07
|
|Frank
|9,3401
|9,3963
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2999
|2,3114
|% 0,28
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|1,40
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|3,00
|
|Tam
|3.254
|3.336
|4,68
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|2,26
|
|Çeyrek
|789
|807
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|1,08
|