***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 16:03
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965341
BIST
16:221.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:228,8432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0228
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:2210,3508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0827
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:22499,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 499,06
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|10.405.459
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.711.728
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.359.350
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.805.539
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,00
|19.479.400
|% -6,98
|
|KIMMR
|3,80
|166.712.483
|% -5,47
|
|EDATA
|10,08
|30.096.431
|% -5,35
|
|GARAN
|8,81
|1.020.068.530
|% -0,11
|
|THYAO
|13,57
|918.844.699
|% -0,37
|
|BIOEN
|37,88
|489.852.433
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,31
|426.570.216
|% -0,43
|
|TUPRS
|111,00
|393.452.310
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,31
|426.570.216
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|1.020.068.530
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,77
|169.112.860
|% -1,12
|
|THYAO
|13,57
|918.844.699
|% -0,37
|
|KRDMD
|6,29
|382.102.744
|% 0,64
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8383
|8,8432
|% -0,26
|
|Euro
|10,3423
|10,3508
|% -0,79
|
|Sterlin
|12,0885
|12,1491
|% 0,01
|
|Frank
|9,4990
|9,5562
|% -0,56
|
|Riyal
|2,3508
|2,3626
|% -0,24
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|2,20
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|0,07
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|0,03
|
|Çeyrek
|797
|815
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|1,30
|