***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2022 10:09
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058289
BIST
11:013.110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 49,71
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.110
En Düşük
3.075
11:0118,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:0118,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0924
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:011.029,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.029,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler10:59
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.562.984
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.141.369
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|33.832.076
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,94
|206.945.222
|% -6,60
|
|THYAO
|69,90
|2.082.350.646
|% 1,82
|
|ISCTR
|7,65
|1.728.432.272
|% 1,59
|
|YKBNK
|6,19
|791.854.217
|% 2,48
|
|EKGYO
|3,84
|760.241.736
|% 1,05
|
|GARAN
|24,62
|692.776.212
|% 5,12
|
|ISCTR
|7,65
|1.728.432.272
|% 1,59
|
|EKGYO
|3,84
|760.241.736
|% 1,05
|
|YKBNK
|6,19
|791.854.217
|% 2,48
|
|ALBRK
|2,46
|227.878.240
|% 4,68
|
|DOHOL
|5,07
|405.304.239
|% 2,84
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1640
|18,1679
|% 0,14
|
|Euro
|18,1741
|18,1872
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,4510
|21,5586
|% 0,58
|
|Frank
|18,8002
|18,9134
|% 0,59
|
|Riyal
|4,8181
|4,8423
|% 0,13
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|11,57
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.900
|6.954
|39,00
|
|Yarım
|3.362
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,86
|
Seans Raporu
10:59
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