***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2022 13:29
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KIMMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072467
BIST
14:443.809
En Yüksek
|Değişim
|: 5,02%
|| 182,15
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.819
En Düşük
3.641
14:4418,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
14:4418,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0548
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1694
En Düşük
18,0503
14:44990,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,68
|Açılış
|: 990,88
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
992,61
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler14:42
|AKBNK
|14,85
|1.463.413.173
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|85.029.385
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.985.088
|% 10,00
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|VKING
|7,39
|3.518.576
|% 9,97
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|KIMMR
|8,11
|8.336.530
|% -5,70
|
|MEGAP
|4,77
|48.364.861
|% -4,79
|
|MEGAP
|4,77
|48.364.861
|% -4,79
|
|THYAO
|97,70
|6.390.356.317
|% 8,56
|
|PETKM
|14,33
|3.349.223.228
|% -1,78
|
|YKBNK
|9,71
|2.859.763.869
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.828.810.597
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,43
|2.806.815.194
|% 4,98
|
|EKGYO
|4,43
|2.806.815.194
|% 4,98
|
|ISCTR
|9,39
|2.828.810.597
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.859.763.869
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,85
|477.110.781
|% 7,56
|
|PETKM
|14,33
|3.349.223.228
|% -1,78
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5851
|18,5951
|% 0,15
|
|Euro
|18,1047
|18,1163
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9499
|21,0550
|% 1,23
|
|Frank
|18,4877
|18,5991
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% 0,11
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|12,37
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,46
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|37,00
|
|Tam
|6.693
|6.750
|-40,00
|
|Yarım
|3.261
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,12
|0,19
|
|B. Petrol
|91,94
|91,94
|0,31
|
Seans Raporu
14:42
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14:57SKBNK
Yüzde 8.14 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 389, 314 adet işlem
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14:56PNLSN
Yüzde 9.02 oranında artışla 18.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 496, 341 adet işlem
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14:55XU100
Endeks 3, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 99 üstünde . İşlem hacmi 64, 829.00 milyon TL de
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14:55MZHLD
Yüzde 9.46 oranında artışla 92.00 lira fiyatla işlem gören hissede 828, 459 adet işlem
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14:54GLCVY
Yüzde 8.62 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 883 adet işlem