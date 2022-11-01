***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:10
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075799
BIST
10:014.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 27,86
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.013
En Düşük
3.987
10:0118,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:0118,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0952
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:01986,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,63
|Açılış
|: 986,50
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,07
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:01
|KONKA
|44,44
|3.217.100
|% 2,30
|
|KARYE
|26,10
|305.240
|% 1,95
|
|KLSYN
|3,73
|138.088
|% 1,63
|
|KOZAA
|32,40
|8.401.482
|% 1,63
|
|KOZAL
|197,00
|16.186.308
|% 1,39
|
|AGYO
|5,02
|12.834.092
|% -8,73
|
|ERSU
|5,23
|58.878.330
|% -3,15
|
|HEKTS
|28,28
|10.981.583
|% -1,26
|
|HURGZ
|3,44
|44.640.703
|% 0,00
|
|GUBRF
|145,50
|843.268.398
|% 0,00
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6112
|18,6197
|% 0,07
|
|Euro
|18,4852
|18,4988
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4272
|21,5347
|% 0,79
|
|Frank
|18,5902
|18,7022
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% 0,14
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|16,34
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,32
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.625
|6.692
|41,00
|
|Yarım
|3.228
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,32
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|1,37
|