***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2022 12:01
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076756
BIST
12:524.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 72,69
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.180
En Düşük
4.131
12:5218,6257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
12:5218,2221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0444
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
12:52985,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,67
|Açılış
|: 985,08
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,37
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler12:52
|MIATK
|83,15
|53.286.647
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.620.403
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.524.895
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,75
|34.399.651
|% 9,92
|
|HKTM
|89,20
|73.076.051
|% 9,72
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|31,66
|90.046.519
|% -9,49
|
|OYYAT
|35,56
|70.313.666
|% -5,83
|
|ULUSE
|153,10
|24.607.507
|% -4,37
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|THYAO
|106,10
|5.756.700.497
|% 4,22
|
|EREGL
|32,26
|4.343.448.405
|% 6,54
|
|TUPRS
|428,20
|2.670.431.382
|% 5,08
|
|KRDMD
|12,55
|2.128.025.067
|% 3,63
|
|SASA
|144,80
|1.770.786.299
|% 6,55
|
|EKGYO
|4,58
|881.731.170
|% 1,10
|
|KRDMD
|12,55
|2.128.025.067
|% 3,63
|
|EREGL
|32,26
|4.343.448.405
|% 6,54
|
|ISCTR
|8,75
|901.599.640
|% 0,57
|
|HALKB
|8,40
|853.868.259
|% 2,31
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6154
|18,6257
|% 0,06
|
|Euro
|18,2141
|18,2221
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,8424
|20,9469
|% 0,65
|
|Frank
|18,3660
|18,4766
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,05
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|17,24
|
|Altın Gr.
|985
|985
|9,60
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.607
|6.660
|26,00
|
|Yarım
|3.219
|3.258
|14,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.629
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,79
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,17
|
|B. Petrol
|96,61
|96,61
|1,94
|