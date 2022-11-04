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***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

04.11.2022 15:21
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KIMMR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076792


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ISDMR 27,96 336.344.339 % 9,99  
MIATK 83,15 55.627.818 % 9,99  
EREGL 33,30 6.319.462.669 % 9,97  
DAGHL 35,30 4.393.509 % 9,97  
DESA 35,54 6.675.905 % 9,96  
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Dolar 18,6182 18,6291 % 0,08  
Euro 18,2947 18,3014 % 0,68  
Sterlin 20,8291 20,9336 % 0,59  
Frank 18,4495 18,5607 % 0,86  
Riyal 4,9410 4,9657 % 0,07  
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Altın Ons 1.657 1.658 27,99  
Altın Gr. 991 991 15,58  
Cumhuriyet 6.583 6.683 66,00  
Tam 6.633 6.693 59,00  
Yarım 3.232 3.274 30,00  
Çeyrek 1.621 1.637 16,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,24 0,75  
Gümüş Gr. 12,05 12,06 0,40  
B. Petrol 97,98 97,98 3,31  
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