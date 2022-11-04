***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2022 15:21
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076792
BIST
15:404.200
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 94,44
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.203
En Düşük
4.131
15:4018,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
15:4018,3014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1237
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3136
En Düşük
18,1324
15:40990,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 14,60
|Açılış
|: 990,01
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
991,82
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ISDMR
|27,96
|336.344.339
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|55.627.818
|% 9,99
|
|EREGL
|33,30
|6.319.462.669
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.393.509
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.675.905
|% 9,96
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,80
|141.853.479
|% -9,09
|
|KIMMR
|10,45
|36.150.557
|% -7,44
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|105,00
|8.028.489.514
|% 3,14
|
|EREGL
|33,30
|6.319.462.669
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,11
|4.223.727.882
|% 8,26
|
|TUPRS
|429,60
|3.490.275.756
|% 5,42
|
|SASA
|144,30
|2.306.047.339
|% 6,18
|
|KRDMD
|13,11
|4.223.727.882
|% 8,26
|
|EKGYO
|4,59
|1.392.594.939
|% 1,32
|
|EREGL
|33,30
|6.319.462.669
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,04
|1.447.209.706
|% 3,20
|
|ISCTR
|8,83
|1.420.643.961
|% 1,49
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6182
|18,6291
|% 0,08
|
|Euro
|18,2947
|18,3014
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,8291
|20,9336
|% 0,59
|
|Frank
|18,4495
|18,5607
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9410
|4,9657
|% 0,07
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|27,99
|
|Altın Gr.
|991
|991
|15,58
|
|Cumhuriyet
|6.583
|6.683
|66,00
|
|Tam
|6.633
|6.693
|59,00
|
|Yarım
|3.232
|3.274
|30,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.637
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|0,40
|
|B. Petrol
|97,98
|97,98
|3,31
|