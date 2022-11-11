***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 15:21
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079504
BIST
15:254.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 22,41
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
15:2518,5300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
15:2519,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2292
|Açılış
|: 19,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1005
En Düşük
18,8141
15:251.047,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.047,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler15:25
|CELHA
|28,60
|27.489.842
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.403.207
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|52.421.332
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|355.490.129
|% 9,99
|
|TUCLK
|33,06
|61.848.763
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,23
|20.048.077
|% -10,00
|
|KZBGY
|16,80
|132.657.247
|% -8,50
|
|TURGG
|266,50
|20.991.274
|% -8,23
|
|GLBMD
|11,30
|29.281.144
|% -7,07
|
|SRVGY
|121,20
|18.066.839
|% -5,09
|
|THYAO
|112,70
|6.204.600.936
|% -0,62
|
|EREGL
|37,10
|5.001.120.961
|% -1,17
|
|ASELS
|39,40
|4.676.081.623
|% 3,58
|
|PETKM
|14,43
|2.911.246.504
|% -0,35
|
|ODAS
|10,77
|2.490.804.748
|% 7,92
|
|EKGYO
|5,41
|1.672.600.692
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,86
|2.369.125.256
|% 0,92
|
|ODAS
|10,77
|2.490.804.748
|% 7,92
|
|SKBNK
|2,19
|484.930.210
|% -1,79
|
|TSKB
|3,12
|634.522.432
|% -0,32
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5178
|18,5300
|% 0,22
|
|Euro
|19,0651
|19,0810
|% 1,22
|
|Sterlin
|21,7202
|21,8292
|% 0,59
|
|Frank
|19,2928
|19,4091
|% 1,16
|
|Riyal
|4,9134
|4,9380
|% 0,20
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|3,62
|
|Cumhuriyet
|6.943
|7.048
|97,00
|
|Tam
|6.911
|7.032
|14,00
|
|Yarım
|3.356
|3.438
|7,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.718
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,44
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,79
|-0,10
|
|B. Petrol
|96,48
|96,48
|2,81
|
Seans Raporu
15:25
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