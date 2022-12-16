***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 17:17
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088092
BIST
17:035.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,25
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:0318,6488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:0319,8096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0124
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:031.070,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.071,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BRKSN
|25,30
|9.400.541
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.758.481
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,63
|85.979.046
|% 9,96
|
|HALKB
|14,24
|2.661.600.536
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|873.245.985
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.858.062
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|33.848.759
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.368.298
|% -9,82
|
|PETKM
|18,93
|5.858.942.359
|% 4,13
|
|THYAO
|139,20
|5.678.215.020
|% -0,64
|
|VAKBN
|12,28
|5.633.240.247
|% 7,06
|
|YKBNK
|11,80
|5.175.040.025
|% -0,34
|
|EKGYO
|8,03
|4.095.811.786
|% 1,90
|
|EKGYO
|8,03
|4.095.811.786
|% 1,90
|
|VAKBN
|12,28
|5.633.240.247
|% 7,06
|
|YKBNK
|11,80
|5.175.040.025
|% -0,34
|
|SKBNK
|3,16
|1.319.749.854
|% 8,59
|
|ISCTR
|12,32
|3.946.288.083
|% 1,40
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,05
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|5,21
|
|Cumhuriyet
|7.191
|7.300
|22,00
|
|Tam
|7.228
|7.276
|18,00
|
|Yarım
|3.500
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|-2,23
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 79 kaybederek (% -0.46 ) 5, 545
-
17:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, THYAO, VAKBN
-
17:15XU100
Endeks 5, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 96, 281.00 milyon TL de
-
17:15MERCN
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 896 adet işlem
-
17:13DAGI
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 806 adet işlem