***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:04
***KIMMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIMMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113894
BIST
11:235.002
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 51,43
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.001
11:2318,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:2320,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0656
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
11:231.117,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.117,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:23
|OYAKC
|30,14
|185.532.428
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.165.413
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|3.544.366
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|5.322.518
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.491.051
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,20
|2.024.633
|% -9,67
|
|MACKO
|60,00
|228.971.073
|% -8,95
|
|RODRG
|71,05
|20.233.403
|% -8,91
|
|AGESA
|26,86
|33.296.750
|% -8,45
|
|FLAP
|10,03
|76.917.468
|% -8,32
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|SISE
|43,88
|1.533.560.202
|% 2,76
|
|ASELS
|58,25
|1.428.137.434
|% 0,09
|
|TUPRS
|627,90
|1.302.041.846
|% 9,22
|
|EKGYO
|7,39
|624.515.580
|% 2,64
|
|AKBNK
|16,53
|1.182.019.005
|% 2,23
|
|KRDMD
|18,95
|1.235.174.098
|% 8,35
|
|YKBNK
|9,20
|608.140.347
|% 2,91
|
|EREGL
|42,64
|2.718.029.763
|% 3,19
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8500
|18,8540
|% 0,03
|
|Euro
|20,2134
|20,2238
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6785
|22,7923
|% 0,32
|
|Frank
|20,3642
|20,4869
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,34
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.590
|7.651
|16,00
|
|Yarım
|3.708
|3.744
|8,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|0,74
|
Seans Raporu
11:23
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