***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2023 14:21
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 10.04.2023 tarihinde gerçekleşen toplantıda Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135024
BIST
15:385.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,46
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3819,2776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0408
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3820,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0147
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9215
15:381.240,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.240,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:38
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|GESAN
|81,75
|619.397.436
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.160.923
|% 9,95
|
|DERHL
|5,35
|28.093.649
|% -6,63
|
|AVHOL
|19,52
|101.683.289
|% -6,51
|
|COSMO
|82,80
|5.969.997
|% -5,96
|
|ULUSE
|142,30
|74.585.792
|% -5,01
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,50
|3.837.443.367
|% 3,22
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|EREGL
|35,50
|1.715.694.267
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,95
|1.459.398.232
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|373.683.811
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,00
|78.195.686
|% 3,09
|
|YKBNK
|9,90
|611.571.576
|% 2,17
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2705
|19,2776
|% 0,21
|
|Euro
|20,9206
|20,9782
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,7856
|23,9048
|% -0,11
|
|Frank
|21,1338
|21,2612
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1221
|5,1478
|% 0,19
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-7,00
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.524
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,09
|