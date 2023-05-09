***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2023 09:55
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023-04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.05.2023
Tescil Tarihi
08.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.05.2023 - 10826
Açıklamalar
Şirketimizin 04.05.2023 yapılan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. İlgili karar,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2023 tarih 10826 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148475
BIST
11:184.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -15,33
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:1819,5149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:1821,4281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0286
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:181.269,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.269,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:18
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.308.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.851.364
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|48.491.877
|% -8,39
|
|FENER
|47,92
|122.000.630
|% -7,58
|
|GRTRK
|23,36
|568.474.237
|% -7,38
|
|CWENE
|124,00
|1.582.936.369
|% -5,56
|
|ISCTR
|12,11
|1.461.059.302
|% 3,42
|
|THYAO
|131,10
|1.049.276.601
|% -1,28
|
|KOZAL
|16,83
|875.041.856
|% 1,45
|
|KCHOL
|82,25
|847.817.040
|% 2,05
|
|ISCTR
|12,11
|1.461.059.302
|% 3,42
|
|YKBNK
|10,04
|590.835.310
|% 1,31
|
|KOZAL
|16,83
|875.041.856
|% 1,45
|
|EKGYO
|5,55
|218.937.950
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,25
|86.295.094
|% 0,45
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5111
|19,5149
|% 0,07
|
|Euro
|21,4235
|21,4281
|% -0,13
|
|Sterlin
|24,5335
|24,6565
|% -0,00
|
|Frank
|21,7806
|21,9118
|% -0,25
|
|Riyal
|5,1875
|5,2135
|% 0,06
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|2,93
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,17
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.541
|4.619
|3,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.302
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,95
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|-0,70
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 27 kaybederek (% -0.38 ) 5, 031
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CWENE, ISCTR, THYAO
-
11:34XU100
Endeks 4, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 200.00 milyon TL de
-
11:33EDIP
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 705 adet işlem
-
11:32TRGYO
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 038, 181 adet işlem