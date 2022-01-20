***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'inci maddesi çerçevesinde hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın kabul edilerek, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve Şirketimizin internet sitesinde (www.kimmarket.com.tr) yayımlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995462BIST