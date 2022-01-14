***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2021 - 04.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6.maddesine ilişkin değişiklik metninin onaylandığı hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih E-29833736-105.01.01.01-15747 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.SPK onaylı esas sözleşme metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994138BIST