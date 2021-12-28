***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
28.12.2021 18:10
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
SPK'YA UYUM MADDELERİ 06/05/2021 21/05/2021 10332
SPK'YA UYUM MADDELERİ 24/05/2021 24/05/2021 10333
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986729
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
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1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 11,9600
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|Önceki Kapanış
|: 11,5200
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11,8543
En Düşük
11,7593
18:0513,4166
En Yüksek
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|: 0,23%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 12,9700
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13,4166
En Düşük
13,3150
18:05686,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 12,63
|Açılış
|: 687,14
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|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
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|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8468
|11,8486
|% 0,23
|
|Euro
|13,3855
|13,4166
|% 0,23
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.807
|0,45
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,05
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|0,04
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