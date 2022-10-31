***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:11
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075362
BIST
17:593.973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 94,40
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
17:5918,6168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
17:5918,4072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1294
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3752
17:59981,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,70
|Açılış
|: 981,35
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAPRK
|50,60
|32.774.187
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|104.960.472
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|201.024.666
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|4.999.114
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.344.895
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.646.211
|% -9,98
|
|KLNMA
|15,44
|1.157.517
|% -9,97
|
|MZHLD
|125,80
|36.592.738
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,30
|66.247.042
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,73
|571.630
|% -9,90
|
|THYAO
|101,00
|6.228.510.597
|% 4,18
|
|AKBNK
|14,60
|3.320.865.708
|% -0,54
|
|SASA
|120,20
|2.779.302.544
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,18
|2.498.033.077
|% 3,38
|
|SISE
|33,22
|2.364.847.273
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.543.489.966
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,18
|2.498.033.077
|% 3,38
|
|ISCTR
|9,25
|2.245.872.145
|% 2,21
|
|AKBNK
|14,60
|3.320.865.708
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,04
|448.056.142
|% -0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6116
|18,6168
|% 0,20
|
|Euro
|18,3961
|18,4072
|% -0,70
|
|Sterlin
|21,3322
|21,4392
|% -0,86
|
|Frank
|18,4802
|18,5915
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9373
|4,9620
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-5,43
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.614
|6.679
|-57,00
|
|Yarım
|3.223
|3.263
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-0,36
|
Seans Raporu
17:59
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17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
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17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de