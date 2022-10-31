***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:11
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.660.462.811 928.966.289 641.335.561 319.708.256
Satışların Maliyeti
28 -1.254.203.202 -678.794.705 -482.589.824 -222.463.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
406.259.609 250.171.584 158.745.737 97.245.034
BRÜT KAR (ZARAR)
406.259.609 250.171.584 158.745.737 97.245.034
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -35.467.064 -28.177.014 -12.955.387 -16.793.553
Pazarlama Giderleri
29-30 -286.272.898 -140.297.977 -117.832.822 -50.710.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 19.143.384 12.213.304 3.886.049 4.395.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -86.293.908 -74.616.540 -28.349.536 -26.805.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.369.123 19.293.357 3.494.041 7.331.108
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.806.383 427.806 1.112.434 154.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.175.506 19.721.163 4.606.475 7.485.163
Finansman Gelirleri
34 30.684.297 6.985.865 11.085.966 3.054.458
Finansman Giderleri
33 -27.487.932 -15.794.516 -10.634.763 -4.860.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.371.871 10.912.512 5.057.678 5.679.271
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.558.370 -3.726.069 -425.836 -2.090.338
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -11.718.544 -8.393.956 -3.453.073 -2.843.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 8.160.174 4.667.887 3.027.237 753.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37 18.813.501 7.186.443 4.631.842 3.588.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 18.813.501 7.186.443 4.631.842 3.588.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.813.501 7.186.443 4.631.842 3.588.933
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 0,07800000 0,04100000 0,01900000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.075.963 16.645.768
Dönem Karı (Zararı)
37 18.813.501 7.186.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.537.440 26.184.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 20.990.429 16.379.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.531.583 7.978.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 7.566.435 3.711.004
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -188.278 -709.424
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26.153.426 4.976.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.868.772 -1.732.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -30.684.297 -5.442.828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.815.525 3.710.154
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 3.558.370 3.726.069
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-674.170 -166.145
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -674.170 -166.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.028.628 -6.181.292
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -19.629.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.480.181 1.504.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.486.807 38.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -126.176.901 -26.019.571
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 -12.371.257 -1.154.713
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 187.719.505 2.337.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 10.635.231 2.312.629
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 23.796.657 1.331.141
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24 924.447 1.438.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.902.244 12.029.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -16.966.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -7.935.325 12.029.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.379.569 27.189.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -4.470.304 -2.487.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -11.833.302 -8.056.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.599.362 -28.962.667
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
815.952 197.907
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
815.952 197.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.965.464 -1.209.960
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -5.965.464 -1.209.960
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18 -81.449.850 -27.950.614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.478.177 215.447.070
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 227.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 227.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 13.609.405 -13.785.604
Ödenen Faiz
33 -1.815.525 -3.710.154
Alınan Faiz
34 30.684.297 5.442.828
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.954.778 203.130.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.954.778 203.130.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 250.334.732 69.756.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 259.289.510 272.886.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 259.289.510 250.334.732
Finansal Yatırımlar
7 19.629.822
Ticari Alacaklar
10 55.529.918 40.049.737
Diğer Alacaklar
11 4.401.878 2.016.750
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 461.796 39.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.940.082 1.977.472
Stoklar
13 445.363.165 319.186.264
Peşin Ödenmiş Giderler
24 31.576.053 20.788.095
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 297.227 44.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 31.278.826 20.743.851
Diğer Dönen Varlıklar
26 16.966.919
ARA TOPLAM
832.757.265 632.375.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
832.757.265 632.375.578
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 618.350 516.671
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 69.600.000 24.100.000
Maddi Duran Varlıklar
18 168.304.461 152.411.042
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 144.604.345 94.619.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.652.181 1.762.497
Peşin Ödenmiş Giderler
24 3.433.556 1.850.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 27.277.281 17.524.491
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
420.490.174 292.784.283
TOPLAM VARLIKLAR
1.253.247.439 925.159.861
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8-15 89.873.491 43.291.592
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.554.288 14.242.517
Ticari Borçlar
10 467.560.792 279.841.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 1.274.801 1.230.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 466.285.991 278.610.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 20.812.993 10.177.762
Diğer Borçlar
11 24.179.891 385.734
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 24.134.891 383.234
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 45.000 2.500
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 2.421.921 1.497.474
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24-38 2.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 2.421.921 1.495.347
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 3.056.597 3.171.355
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.582.940 1.933.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.582.940 1.933.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 3.893.002 10.226.437
ARA TOPLAM
620.935.915 364.767.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
620.935.915 364.767.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8-15 158.530.542 107.676.361
Diğer Borçlar
11 31.755 29.255
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.945.114 10.598.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 12.795.470 7.260.503
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 3.149.644 3.337.922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 5.987.835 5.105.512
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 1.601.890
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.495.246 125.011.443
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
801.431.161 489.779.145
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
451.816.278 435.380.716
Ödenmiş Sermaye
27 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 162.500.000 162.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.467.505 34.845.444
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.467.505 34.845.444
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 37.026.603 37.026.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -4.559.098 -2.181.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.162.858 1.868.828
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -5.127.586 -24.245.376
Net Dönem Karı veya Zararı
37 18.813.501 20.411.820
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
451.816.278 435.380.716
TOPLAM KAYNAKLAR
1.253.247.439 925.159.861
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631 188.246.631
Transferler
27 671.876 14.505.967 -15.177.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -709.502 7.186.443 6.476.941 6.476.941
Sermaye Arttırımı
27 65.000.000 162.500.000 227.500.000 227.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.112.926 1.868.828 -24.245.376 7.186.443 422.223.572 422.223.572
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.181.159 1.868.828 -24.245.376 20.411.820 435.380.716 435.380.716
Transferler
27 1.294.030 19.117.790 -20.411.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -2.377.939 18.813.501 16.435.562 16.435.562
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 162.500.000 37.026.603 -4.559.098 3.162.858 -5.127.586 18.813.501 451.816.278 451.816.278
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
37 18.813.501 7.186.443 4.631.842 3.588.933
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.377.939 -709.502 -631.669 -371.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.088.232 -1.062.954 -820.349 -495.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
710.293 353.452 188.680 123.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
710.293 353.452 188.680 123.882
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.377.939 -709.502 -631.669 -371.650
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.435.562 6.476.941 4.000.173 3.217.283
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.435.562 6.476.941 4.000.173 3.217.283
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075360
BIST