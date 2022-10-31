***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.660.462.811 928.966.289 641.335.561 319.708.256Satışların Maliyeti28 -1.254.203.202 -678.794.705 -482.589.824 -222.463.222TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)406.259.609 250.171.584 158.745.737 97.245.034BRÜT KAR (ZARAR)406.259.609 250.171.584 158.745.737 97.245.034Genel Yönetim Giderleri29-30 -35.467.064 -28.177.014 -12.955.387 -16.793.553Pazarlama Giderleri29-30 -286.272.898 -140.297.977 -117.832.822 -50.710.458Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 19.143.384 12.213.304 3.886.049 4.395.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -86.293.908 -74.616.540 -28.349.536 -26.805.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.369.123 19.293.357 3.494.041 7.331.108Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.806.383 427.806 1.112.434 154.055FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.175.506 19.721.163 4.606.475 7.485.163Finansman Gelirleri34 30.684.297 6.985.865 11.085.966 3.054.458Finansman Giderleri33 -27.487.932 -15.794.516 -10.634.763 -4.860.350SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.371.871 10.912.512 5.057.678 5.679.271Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -3.558.370 -3.726.069 -425.836 -2.090.338Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -11.718.544 -8.393.956 -3.453.073 -2.843.841Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 8.160.174 4.667.887 3.027.237 753.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)37 18.813.501 7.186.443 4.631.842 3.588.933DÖNEM KARI (ZARARI)37 18.813.501 7.186.443 4.631.842 3.588.933Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.813.501 7.186.443 4.631.842 3.588.933Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 0,07800000 0,04100000 0,01900000 0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.075.963 16.645.768Dönem Karı (Zararı)37 18.813.501 7.186.443Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.537.440 26.184.712Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 20.990.429 16.379.096Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.531.583 7.978.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 7.566.435 3.711.004Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 -188.278 -709.424Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler26.153.426 4.976.786Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-28.868.772 -1.732.674Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -30.684.297 -5.442.828Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.815.525 3.710.154Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 3.558.370 3.726.069Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-674.170 -166.145Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -674.170 -166.145İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.028.628 -6.181.292Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -19.629.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -15.480.181 1.504.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.486.807 38.593Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -126.176.901 -26.019.571Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)24 -12.371.257 -1.154.713Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 187.719.505 2.337.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 10.635.231 2.312.629Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 23.796.657 1.331.141Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24 924.447 1.438.213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.902.244 12.029.796Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -16.966.919Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -7.935.325 12.029.796Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.379.569 27.189.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -4.470.304 -2.487.205Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -11.833.302 -8.056.890YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.599.362 -28.962.667Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri815.952 197.907Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri815.952 197.907Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.965.464 -1.209.960Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -5.965.464 -1.209.960Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18 -81.449.850 -27.950.614FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.478.177 215.447.070Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 227.500.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 227.500.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 13.609.405 -13.785.604Ödenen Faiz33 -1.815.525 -3.710.154Alınan Faiz34 30.684.297 5.442.828YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.954.778 203.130.171NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.954.778 203.130.171DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 250.334.732 69.756.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 259.289.510 272.886.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 259.289.510 250.334.732Finansal Yatırımlar7 19.629.822Ticari Alacaklar10 55.529.918 40.049.737Diğer Alacaklar11 4.401.878 2.016.750İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-38 461.796 39.278İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.940.082 1.977.472Stoklar13 445.363.165 319.186.264Peşin Ödenmiş Giderler24 31.576.053 20.788.095İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24-38 297.227 44.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 31.278.826 20.743.851Diğer Dönen Varlıklar26 16.966.919ARA TOPLAM832.757.265 632.375.578TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR832.757.265 632.375.578DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 618.350 516.671Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 69.600.000 24.100.000Maddi Duran Varlıklar18 168.304.461 152.411.042Kullanım Hakkı Varlıkları15 144.604.345 94.619.325Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 6.652.181 1.762.497Peşin Ödenmiş Giderler24 3.433.556 1.850.257Ertelenmiş Vergi Varlığı36 27.277.281 17.524.491TOPLAM DURAN VARLIKLAR420.490.174 292.784.283TOPLAM VARLIKLAR1.253.247.439 925.159.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8-15 89.873.491 43.291.592Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 6.554.288 14.242.517Ticari Borçlar10 467.560.792 279.841.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 1.274.801 1.230.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 466.285.991 278.610.495Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 20.812.993 10.177.762Diğer Borçlar11 24.179.891 385.734İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 24.134.891 383.234İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 45.000 2.500Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 2.421.921 1.497.474İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24-38 2.127İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 2.421.921 1.495.347Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 3.056.597 3.171.355Kısa Vadeli Karşılıklar2.582.940 1.933.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.582.940 1.933.544Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 3.893.002 10.226.437ARA TOPLAM620.935.915 364.767.702TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER620.935.915 364.767.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8-15 158.530.542 107.676.361Diğer Borçlar11 31.755 29.255Uzun Vadeli Karşılıklar15.945.114 10.598.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 12.795.470 7.260.503Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar21 3.149.644 3.337.922Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 5.987.835 5.105.512Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 1.601.890TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER180.495.246 125.011.443TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER801.431.161 489.779.145ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar451.816.278 435.380.716Ödenmiş Sermaye27 240.000.000 240.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 162.500.000 162.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.467.505 34.845.444Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.467.505 34.845.444Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 37.026.603 37.026.603Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -4.559.098 -2.181.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 3.162.858 1.868.828Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -5.127.586 -24.245.376Net Dönem Karı veya Zararı37 18.813.501 20.411.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR451.816.278 435.380.716TOPLAM KAYNAKLAR1.253.247.439 925.159.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler175.000.000 37.026.603 -1.403.424 1.196.952 -38.751.343 15.177.843 188.246.631 188.246.631Transferler27 671.876 14.505.967 -15.177.843Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -709.502 7.186.443 6.476.941 6.476.941Sermaye Arttırımı27 65.000.000 162.500.000 227.500.000 227.500.000Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.112.926 1.868.828 -24.245.376 7.186.443 422.223.572 422.223.572Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler240.000.000 162.500.000 37.026.603 -2.181.159 1.868.828 -24.245.376 20.411.820 435.380.716 435.380.716Transferler27 1.294.030 19.117.790 -20.411.820Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37 -2.377.939 18.813.501 16.435.562 16.435.562Dönem Sonu Bakiyeler240.000.000 162.500.000 37.026.603 -4.559.098 3.162.858 -5.127.586 18.813.501 451.816.278 451.816.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)37 18.813.501 7.186.443 4.631.842 3.588.933DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.377.939 -709.502 -631.669 -371.650Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.088.232 -1.062.954 -820.349 -495.532Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler710.293 353.452 188.680 123.882Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri710.293 353.452 188.680 123.882Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.377.939 -709.502 -631.669 -371.650TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.435.562 6.476.941 4.000.173 3.217.283Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.435.562 6.476.941 4.000.173 3.217.283http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075360BIST