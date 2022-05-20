***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
20.05.2022 15:27
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031456
BIST
15:312.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,19
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:3115,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1053
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:3116,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0446
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:31945,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,48
|Açılış
|: 945,99
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:31
|IMASM
|46,90
|19.801.530
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.099.630
|% 9,85
|
|VERUS
|58,65
|33.347.159
|% 9,52
|
|MEPET
|5,30
|53.526.448
|% 7,72
|
|MANAS
|23,22
|14.379.819
|% -7,42
|
|PAMEL
|98,35
|5.840.722
|% -7,04
|
|ULUSE
|178,80
|46.554.154
|% -6,87
|
|SMRTG
|21,54
|118.743.898
|% -6,83
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|KOZAL
|188,20
|903.554.095
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,62
|536.942.253
|% 0,00
|
|BIMAS
|81,55
|424.922.604
|% -0,55
|
|HALKB
|5,21
|396.402.672
|% 1,56
|
|VAKBN
|3,97
|330.889.410
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,62
|536.942.253
|% 0,00
|
|ARDYZ
|6,41
|233.648.463
|% 4,74
|
|ODAS
|2,30
|71.758.738
|% -0,86
|
|ADESE
|0,76
|22.249.612
|% -1,30
|
|FORMT
|1,46
|36.402.682
|% 1,39
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9378
|15,9472
|% 0,66
|
|Euro
|16,8615
|16,8808
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,8164
|19,9158
|% 0,37
|
|Frank
|16,3193
|16,4176
|% 0,40
|
|Riyal
|4,2339
|4,2551
|% 0,32
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|4,10
|
|Altın Gr.
|942
|942
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|-6,00
|
|Tam
|6.220
|6.377
|-24,86
|
|Yarım
|3.006
|3.085
|-12,02
|
|Çeyrek
|1.508
|1.542
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,34
|
Seans Raporu
15:31
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15:43XU030
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-
15:43XU100
Endeks 2, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 23, 822.00 milyon TL de