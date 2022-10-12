***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.10.2022 13:24
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11776 sayılı yazısına istinaden,
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071102
BIST
13:213.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -10,05
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:2118,5902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:2118,0644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:21998,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,37
|Açılış
|: 998,31
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:21
|USAK
|3,74
|73.226.325
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.110.293
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|487.028.555
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|892.902.984
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|17.949.434
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.949.434
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,02
|27.919.330
|% -6,13
|
|KTSKR
|37,78
|264.404.970
|% -5,31
|
|ETYAT
|7,47
|648.267
|% -4,96
|
|THYAO
|85,85
|3.377.419.694
|% 1,60
|
|ASELS
|32,58
|1.562.735.568
|% 0,99
|
|ISCTR
|8,39
|1.317.570.292
|% 1,21
|
|SASA
|82,85
|1.262.908.970
|% -2,64
|
|YKBNK
|8,34
|1.257.049.840
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,28
|775.727.313
|% -0,70
|
|ISCTR
|8,39
|1.317.570.292
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,34
|1.257.049.840
|% 0,36
|
|AKFGY
|3,96
|390.427.287
|% -3,41
|
|AKBNK
|13,02
|1.030.372.319
|% -0,31
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5872
|18,5902
|% 0,03
|
|Euro
|18,0470
|18,0644
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,5141
|20,6170
|% 0,89
|
|Frank
|18,5952
|18,7073
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,02
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,97
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.796
|20,00
|
|Tam
|6.728
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,05
|
|B. Petrol
|94,77
|94,77
|0,48
|