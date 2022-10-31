***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
31.10.2022 15:38
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 31.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12203 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre, şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075287
BIST
15:413.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 63,74
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:4118,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:4118,4627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0739
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4486
15:41980,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,14
|Açılış
|: 979,94
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:39
|AKCNS
|44,00
|104.044.568
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.193.168
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|876.425.029
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.352.645
|% -9,98
|
|MZHLD
|127,60
|26.570.012
|% -8,66
|
|CEOEM
|13,50
|42.469.441
|% -8,60
|
|METRO
|1,52
|119.288.930
|% -7,88
|
|ATLAS
|1,90
|17.551.456
|% -7,32
|
|THYAO
|99,10
|4.191.130.222
|% 2,22
|
|SASA
|119,30
|2.098.006.409
|% 9,15
|
|AKBNK
|14,41
|1.968.771.971
|% -1,84
|
|SISE
|32,90
|1.637.682.705
|% 1,11
|
|YKBNK
|8,96
|1.563.972.756
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,41
|963.238.017
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,96
|1.563.972.756
|% 0,90
|
|ISCTR
|9,04
|1.322.977.942
|% -0,11
|
|AKBNK
|14,41
|1.968.771.971
|% -1,84
|
|SKBNK
|2,03
|277.409.384
|% -0,98
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6087
|18,6225
|% 0,23
|
|Euro
|18,4537
|18,4623
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,3877
|21,4949
|% -0,60
|
|Frank
|18,5220
|18,6336
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9401
|4,9648
|% 0,23
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,56
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.668
|2,00
|
|Tam
|6.601
|6.655
|-81,00
|
|Yarım
|3.216
|3.251
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|-1,60
|