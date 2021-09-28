***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2021 10:03
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Fatih Akdeniz Mağazası Akşemsettin Mahallesi, Şair Fuzuli Sokak, Uzunlar Blok N 22/1 Fatih/İSTANBUL adresinde hizmete açılmıştır.
28/09/2021 tarihi itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 131'e ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965455
BIST
10:451.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.387
10:458,8694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0521
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8735
En Düşük
8,8095
10:4510,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0525
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3819
En Düşük
10,2978
10:45497,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,93
|Açılış
|: 497,13
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:45
|YEOTK
|88,55
|22.817.873
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|2.950.883
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.306.325
|% 9,98
|
|RALYH
|6,20
|51.749.388
|% 9,93
|
|EDATA
|10,98
|35.947.690
|% 9,91
|
|BIOEN
|33,90
|18.706.903
|% -9,98
|
|KTSKR
|46,90
|6.120.930
|% -7,04
|
|KFEIN
|20,32
|3.777.830
|% -2,59
|
|ISKPL
|6,24
|2.264.173
|% -2,19
|
|UNLU
|5,90
|19.757.904
|% -1,83
|
|VBTYZ
|20,34
|60.746.682
|% 7,85
|
|KIMMR
|3,71
|53.473.771
|% -0,54
|
|RALYH
|6,20
|51.749.388
|% 9,93
|
|BOBET
|5,11
|47.661.590
|% 1,39
|
|EDATA
|10,98
|35.947.690
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,71
|53.473.771
|% -0,54
|
|BOBET
|5,11
|47.661.590
|% 1,39
|
|RALYH
|6,20
|51.749.388
|% 9,93
|
|AKYHO
|2,13
|10.577.751
|% 1,91
|
|PEKGY
|0,96
|3.722.138
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8654
|8,8694
|% 0,59
|
|Euro
|10,3667
|10,3711
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,0891
|12,1498
|% 0,40
|
|Frank
|9,5128
|9,5701
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3571
|2,3689
|% 0,58
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-6,87
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,67
|
Seans Raporu
10:45
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10:55TSPOR
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Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 2, 058.00 milyon TL de
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10:50IZTAR
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 305 adet işlem
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10:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, SASA, ISCTR
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10:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TUPRS, THYAO