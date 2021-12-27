***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 16:46
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip Sn.Özge Cantürk'ün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına, karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Özge Cantürk
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Telefon No : 0212 489 21 21
e- mail : ozgecanturk@kimgrup.com.tr
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986398
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
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|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
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|ISKPL
|5,39
|103.797.929
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,20
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.516.221
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.867.495
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.716.529.195
|% -0,53
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|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4726
|11,4925
|% 4,56
|
|Euro
|12,9904
|13,0212
|% 4,68
|
|Sterlin
|15,2791
|15,3557
|% 3,95
|
|Frank
|12,3933
|12,4680
|% 4,06
|
|Riyal
|3,0300
|3,0452
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,12
|
|Altın Gr.
|665
|665
|27,06
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
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|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,06
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|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,32
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|B. Petrol
|76,60
|76,60
|0,81
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