***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAğustos ayı içerisindeİstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Büyükdere Mahallesi, Çayırbaşı Caddesi, No :161A adresindeki Sarıyer Büyükdere Şubesi hizmete açılmıştır.Bugün itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 139 'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059546BIST