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***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.09.2022 10:33
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ağustos ayı içerisinde
İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Büyükdere Mahallesi, Çayırbaşı Caddesi, No :161A adresindeki Sarıyer Büyükdere Şubesi hizmete açılmıştır.
Bugün itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 139 'dur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059546


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Altın Gr. 998 999 5,73  
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Tam 6.724 6.778 13,00  
Yarım 3.276 3.313 6,00  
Çeyrek 1.643 1.656 3,00  
Gümüş.Ons 17,94 17,97 0,14  
Gümüş Gr. 10,52 10,53 0,08  
B. Petrol 94,78 94,78 2,42  
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