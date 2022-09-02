***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 10:33
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos ayı içerisinde
İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Büyükdere Mahallesi, Çayırbaşı Caddesi, No :161A adresindeki Sarıyer Büyükdere Şubesi hizmete açılmıştır.
Bugün itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı 139 'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059546
BIST
11:403.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 49,52
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:4018,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:4018,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0856
|Açılış
|: 18,2100
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|Önceki Kapanış
|: 18,1400
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18,2202
En Düşük
18,1031
11:40998,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,81
|Açılış
|: 998,62
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:38
|KNFRT
|10,57
|23.890.463
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.842.240
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.337.836
|% 9,94
|
|DYOBY
|20,88
|25.883.585
|% 9,03
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|MTRKS
|47,52
|1.844.679
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|PENTA
|392,80
|39.982.141
|% -4,98
|
|OSMEN
|32,00
|3.647.422
|% -4,76
|
|THYAO
|71,80
|2.144.258.050
|% 0,98
|
|AKBNK
|12,55
|2.127.079.292
|% 5,91
|
|HALKB
|8,42
|1.482.964.828
|% -1,17
|
|YKBNK
|7,47
|1.445.731.594
|% -1,32
|
|VAKBN
|7,57
|1.051.951.050
|% -1,17
|
|YKBNK
|7,47
|1.445.731.594
|% -1,32
|
|EKGYO
|4,06
|728.462.847
|% 1,50
|
|HALKB
|8,42
|1.482.964.828
|% -1,17
|
|AKBNK
|12,55
|2.127.079.292
|% 5,91
|
|VAKBN
|7,57
|1.051.951.050
|% -1,17
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2178
|18,2251
|% 0,16
|
|Euro
|18,1841
|18,1915
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,9866
|21,0919
|% 0,24
|
|Frank
|18,5137
|18,6252
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8337
|4,8580
|% 0,17
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,81
|
|Altın Gr.
|998
|999
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.724
|6.778
|13,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|6,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|2,42
|