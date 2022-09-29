***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce,enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla , Manisa ili, Demirci ilçesi Mezitler Mah.Bozyer mevki, 106 ada, 322 nolu parsel mevkiinde 5.000 kW'ye kadar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi yapılması planlanmaktadır. GES kurulumu için izin alınması amacıyla gerekli izin başvuruları yapılacaktır.Konu ile ilgili önemli gelişmeler ortaya çıktıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066151BIST