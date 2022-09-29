***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:33
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce,enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla , Manisa ili, Demirci ilçesi Mezitler Mah.Bozyer mevki, 106 ada, 322 nolu parsel mevkiinde 5.000 kW'ye kadar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi yapılması planlanmaktadır. GES kurulumu için izin alınması amacıyla gerekli izin başvuruları yapılacaktır.
Konu ile ilgili önemli gelişmeler ortaya çıktıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066151
BIST
17:213.076
En Yüksek
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En Düşük
3.076
17:2118,5301
En Yüksek
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|: 0,06%
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|Açılış
|: 18,5200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,5610
En Düşük
18,4992
17:2118,0726
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,0200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,8996
17:21981,56
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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989,60
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:19
|BFREN
|1.390,40
|23.068.810
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|440.864.494
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.751.721
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|154.092.616
|% -9,96
|
|ISGYO
|6,65
|17.915.113
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.515.544
|% -9,83
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|THYAO
|66,50
|3.603.863.964
|% -3,55
|
|ASELS
|29,50
|3.091.915.358
|% 2,64
|
|YKBNK
|6,93
|2.003.438.530
|% -1,84
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|18,78
|1.706.636.593
|% -2,44
|
|SKBNK
|1,83
|931.601.858
|% -1,61
|
|TSKB
|2,40
|967.166.799
|% 2,56
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,93
|2.003.438.530
|% -1,84
|
|ZOREN
|3,19
|889.840.884
|% -7,54
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5266
|18,5343
|% 0,09
|
|Euro
|18,0851
|18,1001
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,2533
|20,3549
|% 0,83
|
|Frank
|18,8049
|18,9182
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9168
|4,9415
|% 0,40
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,51
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.615
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.219
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,40
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|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
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|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-1,00
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Seans Raporu
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Yüzde -9.73 oranında düşüşle 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 425, 851 adet işlem
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17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 51 kaybederek (% -3.40 ) 3, 371
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Endeks 3, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 45 altında . İşlem hacmi 45, 843.00 milyon TL de
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Yüzde -6.67 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 877 adet işlem
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17:31ERBOS
Yüzde -7.47 oranında düşüşle 130.00 lira fiyatla işlem gören hissede 868, 782 adet işlem