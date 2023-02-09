***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.01.2023 tarihinde boşalan Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticiliği görevine 09.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, öngörülen lisanslara sahip Sayın Hasan GÜL'ün 09.02.2023 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiHasan GÜLYatırımcı ve İştirak İlişkileri YöneticisiTel: 0212 489 21 21E-posta: yatirimciiliskileri@kimgrup.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112318BIST