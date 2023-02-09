***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2023 17:40
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.01.2023 tarihinde boşalan Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticiliği görevine 09.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. maddesi gereğince, öngörülen lisanslara sahip Sayın Hasan GÜL'ün 09.02.2023 tarihi itibariyle Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Hasan GÜL
Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi
Tel: 0212 489 21 21
E-posta: yatirimciiliskileri@kimgrup.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112318
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0632
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,15
|Açılış
|: 1.129,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8226
|18,8265
|% -0,01
|
|Euro
|20,2250
|20,2314
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7606
|22,8748
|% 0,47
|
|Frank
|20,3417
|20,4642
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0009
|5,0260
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,52
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.648
|7.712
|-54,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,65
|