***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 13:21
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.08.2023 tarihinde yayınlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "GES Projesinin yasal izinlerin tamamlanmasını takiben geçici kabulünün 15 Ekim tarihinde tamamlanıp devreye alınmasının planlandığı" şeklinde bilgilendirme yapılmıştır. Gelinen aşamada yasal izin süreçleri devam etmekte olup, GES geçici kabul işlemlerinin yıl (2023) sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206672
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