***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.01.2024 21:49
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sn. Hasan GÜL 29.12.2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Yeni atanacak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi bilgileri ayrıca kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231023
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,4795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0916
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,5294
En Düşük
29,4470
18:0532,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0972
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,7434
En Düşük
32,5431
18:051.954,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,82
|Açılış
|: 1.954,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,76
|
1.961,64
En Düşük
1.953,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|93,15
|601.368
|% 0,00
|
|KENT
|497,50
|5.038.258
|% 0,00
|
|LUKSK
|63,60
|1.021.911
|% 0,00
|
|KLNMA
|28,94
|6.996.942
|% 0,00
|
|KERVN
|0,99
|451.381
|% 0,00
|
|EMNIS
|93,15
|601.368
|% 0,00
|
|KENT
|497,50
|5.038.258
|% 0,00
|
|LUKSK
|63,60
|1.021.911
|% 0,00
|
|KLNMA
|28,94
|6.996.942
|% 0,00
|
|KERVN
|0,99
|451.381
|% 0,00
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 0,00
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% 0,00
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 0,00
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 0,00
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4669
|29,4795
|% -0,31
|
|Euro
|32,6695
|32,6894
|% 0,32
|
|Sterlin
|37,3892
|37,5767
|% -0,52
|
|Frank
|34,9219
|35,1322
|% -0,27
|
|Riyal
|7,8359
|7,8752
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,76
|23,81
|% 0,66
|
|Platin
|990,54
|992,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,53
|1.108,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,67
|2.063,08
|% 0,66
|