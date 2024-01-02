***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.10.2023 tarihinde GES Geçici kabul işlemlerinin yıl sonuna (2023) kadar bitirilmesi planlandığı belirtilmiştir. Proje yüklenicisinden alınan son bilgiye göre geçici kabul başvurusu yapılmış olup, süreç devam etmektedir. Geçici kabul işlemlerinin bitirilmesi sonrasında kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231477BIST