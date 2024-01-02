***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 17:48
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.10.2023 tarihinde GES Geçici kabul işlemlerinin yıl sonuna (2023) kadar bitirilmesi planlandığı belirtilmiştir. Proje yüklenicisinden alınan son bilgiye göre geçici kabul başvurusu yapılmış olup, süreç devam etmektedir. Geçici kabul işlemlerinin bitirilmesi sonrasında kamuya açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231477
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