***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alım Programı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı KIMMR paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, 20.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararında1-Şirketimizin BİST'te işlem gören KIMMR paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla payların geri alım programının başlatılmasına,2-Geri Alım Programının 31.05.2023 tarihine kadar devam etmesine3-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet olarak belirlenmesine,4-Geri alım için ayrılacak azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 20.000.000 TL olarak belirlenmesine5-Geri alım işlemleri için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,6-Gerçekleştirilecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.*Bu açıklama 20.02.2023 "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" başlıklı özel durum açıklamasının, KAP şablonu değişikliği nedeni ile, tekrarıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115353BIST