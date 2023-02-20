***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
20.02.2023 18:47
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alım Programı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı KIMMR paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, 20.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararında
1-Şirketimizin BİST'te işlem gören KIMMR paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla payların geri alım programının başlatılmasına,
2-Geri Alım Programının 31.05.2023 tarihine kadar devam etmesine
3-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet olarak belirlenmesine,
4-Geri alım için ayrılacak azami fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 20.000.000 TL olarak belirlenmesine
5-Geri alım işlemleri için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
6-Gerçekleştirilecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
*Bu açıklama 20.02.2023 "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" başlıklı özel durum açıklamasının, KAP şablonu değişikliği nedeni ile, tekrarıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115353
BIST