***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
18.04.2023 18:20
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 18.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı KIMMR paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 01.03.2023 100.000 0,04 6
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 02.03.2023 50.000 0,02 6,448
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 06.03.2023 55.000 0,023 6,365
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 17.03.2023 6.719 0,003 6,76
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 24.03.2023 80.000 0,033 6,844
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 31.03.2023 50.000 0,02 6,288
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 18.04.2023 105.000 0,044 5,625
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke kararı çerçevesinde, yönetim kurulumuzun 20.02.2023 tarihli pay geri alım kararı kapsamında 18.04.2023 tarihinde 5,60-5,66 fiyat aralığında (Ağırlıklı Ortalama 5,625 TL/Adet) 105.000 adet pay geri alınmıştır. Geri alınan payın şirket sermayesine oranı 0,044%'tür.
Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 446.719, şirket sermayesine oranı 0,186% olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139821
BIST