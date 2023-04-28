***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 28.04.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı KIMMR paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, KIMMR, TREERSN00026 01.03.2023 100.000 0,04 6B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 02.03.2023 50.000 0,02 6,448B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 06.03.2023 55.000 0,023 6,365B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 17.03.2023 6.719 0,003 6,76B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 24.03.2023 80.000 0,033 6,844B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 31.03.2023 50.000 0,02 6,288B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 18.04.2023 105.000 0,044 5,625B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 28.04.2023 130.000 0,054 5,186Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke kararı çerçevesinde, yönetim kurulumuzun 20.02.2023 tarihli pay geri alım kararı kapsamında 28.04.2023 tarihinde 5,17-5,19 fiyat aralığında (Ağırlıklı Ortalama 5,186 TL/Adet) 130.000 adet pay geri alınmıştır. Geri alınan payın şirket sermayesine oranı 0,054%'tür.Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 576.719, şirket sermayesine oranı 0,240% olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143403BIST