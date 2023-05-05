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***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

05.05.2023 19:57
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı KIMMR paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 01.03.2023 100.000 0,04 6
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 02.03.2023 50.000 0,02 6,448
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 06.03.2023 55.000 0,023 6,365
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 17.03.2023 6.719 0,003 6,76
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 24.03.2023 80.000 0,033 6,844
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 31.03.2023 50.000 0,02 6,288
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 18.04.2023 105.000 0,044 5,625
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 28.04.2023 130.000 0,054 5,186
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 02.05.2023 260.000 0,108 4,965
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 03.05.2023 300.000 0,125 4,901
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 05.05.2023 250.000 0,104 4,716

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke kararı çerçevesinde, yönetim kurulumuzun 20.02.2023 tarihli pay geri alım kararı kapsamında 05.05.2023 tarihinde 4,66-4,75 fiyat aralığında (Ağırlıklı Ortalama 4,7155 TL/Adet) 250.000 adet pay geri alınmıştır. Geri alınan payın şirket sermayesine oranı 0,104%'tir.
Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 1.386.719, şirket sermayesine oranı 0,578% olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147653


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 4,40 11.144.030 % 10,00  
MAKIM 21,90 29.695.894 % 9,94  
DAGHL 11,06 11.815.011 % 9,94  
AVHOL 23,70 159.233.127 % 9,93  
SELVA 9,44 112.403.243 % 9,90  
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Sterlin 24,5801 24,7033 % 0,61  
Frank 21,8043 21,9356 % -0,50  
Riyal 5,1844 5,2104 % 0,07  
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Altın Ons 2.016 2.016 -34,03  
Altın Gr. 1.265 1.265 -19,68  
Cumhuriyet 9.168 9.306 -25,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.533 4.649 20,00  
Çeyrek 2.246 2.318 10,00  
Gümüş.Ons 25,62 25,64 -0,41  
Gümüş Gr. 16,08 16,09 -0,24  
B. Petrol 75,27 75,27 2,77  
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