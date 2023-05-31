***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
31.05.2023 16:15
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alım Süresinin Uzatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Payların Geri Alım Süresinin Uzatılması
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı KIMMR paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 01.03.2023 100.000 0,04 6
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 02.03.2023 50.000 0,02 6,448
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 06.03.2023 55.000 0,023 6,365
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 17.03.2023 6.719 0,003 6,76
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 24.03.2023 80.000 0,033 6,844
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 31.03.2023 50.000 0,02 6,288
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 18.04.2023 105.000 0,044 5,625
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 28.04.2023 130.000 0,054 5,186
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 02.05.2023 260.000 0,108 4,965
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 03.05.2023 300.000 0,125 4,901
B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 05.05.2023 250.000 0,104 4,716
Ek Açıklamalar
-Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 20.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programında bu güne kadar yapılan geri alımlarla şirketimizin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 1.386.719, şirket sermayesine oranı 0,578% olmuş, geri alım sürecinde kullanılan kaynak 7.384.806 TL olarak gerçekleşmiştir.
-İlgili Yönetim Kurulu kararında pay geri alım işlemlerinin bitiş tarihi 31.05.2023 tarihi olarak belirlenmişti.
-Belirlenen bitiş tarihine kadar, program başlangıcında kararlaştırılan geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısına (2.000.000 Adet) ulaşılamadığından geri alım bitiş tarihinin 31.12.2023 olarak değiştirilmesine,
-Alıma konu olacak azami pay sayısı (2.000.000 Adet) ve geri alım için ayrılan azami fon tutarının (20.000.000 TL) mevcut hali ile devam etmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155026
BIST