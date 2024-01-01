***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı KIMMR paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, KIMMR, TREERSN00026 01.03.2023 100.000 0,04 6B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 02.03.2023 50.000 0,02 6,448B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 06.03.2023 55.000 0,023 6,365B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 17.03.2023 6.719 0,003 6,76B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 24.03.2023 80.000 0,033 6,844B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 31.03.2023 50.000 0,02 6,288B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 18.04.2023 105.000 0,044 5,625B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 28.04.2023 130.000 0,054 5,186B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 02.05.2023 260.000 0,108 4,965B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 03.05.2023 300.000 0,125 4,901B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 05.05.2023 250.000 0,104 4,716B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 28.12.2023 62.128 0,026 5,758Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, KIMMR, TREERSN00026 6,88 5,344 7.742.554,28 Özkaynak 1.448.847 0,604Ek Açıklamalar-Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 20.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan ve 31.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile süresi uzatılan "Pay Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım dönemi içerisinde-Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel pay başına 6,88 TL ve ortalama bedel pay başına 5,344 TL- Geri alınan toplam pay sayısı 1.448.847 adet ve bu payların sermayeye oranı % 0,604- Bu geri alımların maliyeti ise toplam 7.742.554,28 TL olarak gerçekleşmiş olup ile bu maliyet, Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231022BIST