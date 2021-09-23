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***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2021 15:24



***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Hadımköy mahallesi Metin Oktay caddesi No:3/1 34505 Arnavutköy/İSTANBUL
İnternet Adresi www.kimmarket.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@kimgrup.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Hadımköy mahallesi Metin Oktay caddesi No:3/1 34505 Arnavutköy/İSTANBUL 0.212.4892121 0.212.6302015

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alım-satımı, ithalat ve ihracatıdır.

Şirketin Süresi Süresiz.

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi (B) Grubu 22.09.2021 TÜRKİYE Borsa İstanbul Anapazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 5250000 TRY 2,1875 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Hamiline TRY 234750000 TRY 97,8125 İmtiyazsız İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EROL ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 24.0625 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERGİN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 24.7917 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ERCAN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hayır 24.0625 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HASAN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ABDULBESİR CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
ALİ ZIRIH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964979


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Altın Gr. 498 498 6,74  
Cumhuriyet 3.296 3.346 42,00  
Tam 3.279 3.362 39,94  
Yarım 1.585 1.626 19,31  
Çeyrek 795 813 9,66  
Gümüş.Ons 22,15 22,18 -0,34  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,00  
B. Petrol 76,96 76,96 -0,27  
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