***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Hadımköy mahallesi Metin Oktay caddesi No:3/1 34505 Arnavutköy/İSTANBULİnternet Adresi www.kimmarket.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@kimgrup.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksHadımköy mahallesi Metin Oktay caddesi No:3/1 34505 Arnavutköy/İSTANBUL 0.212.4892121 0.212.6302015Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alım-satımı, ithalat ve ihracatıdır.Şirketin Süresi Süresiz.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi (B) Grubu 22.09.2021 TÜRKİYE Borsa İstanbul AnapazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama TRY 5250000 TRY 2,1875 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Hamiline TRY 234750000 TRY 97,8125 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEROL ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 24.0625 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERGİN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 24.7917 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERCAN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Hayır 24.0625 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHASAN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırABDULBESİR CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırALİ ZIRIH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964979BIST