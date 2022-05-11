***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2022 16:06
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EROL ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 24.063 A ve B Bağımsız Üye Değil
ERGİN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 24.791 A ve B Bağımsız Üye Değil
ERCAN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Evet 24.063 A ve B Bağımsız Üye Değil
HASAN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
ALİ ZIRIH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014117 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İBRAHİM SIRMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014117 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029214
BIST
16:192.436
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
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|Açılış
|: 2.498
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|Önceki Kapanış
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2.501
En Düşük
2.435
16:1915,3229
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:1916,2232
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
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914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ULUUN
|10,38
|72.772.788
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.762.345
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.948.454
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|ARSAN
|4,32
|60.923.530
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.849.757
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.715.521
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.199.265
|% -9,98
|
|THYAO
|41,82
|2.369.878.991
|% -0,90
|
|SISE
|19,86
|2.250.916.735
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,37
|1.783.691.066
|% -1,21
|
|ASELS
|23,90
|1.557.180.963
|% -1,16
|
|SAHOL
|20,10
|1.240.709.662
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,71
|577.066.803
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,65
|812.290.468
|% -4,12
|
|VAKBN
|4,42
|520.915.472
|% -3,70
|
|KARSN
|5,18
|591.910.372
|% 1,17
|
|SISE
|19,86
|2.250.916.735
|% -0,90
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|7,98
|
|Altın Gr.
|908
|908
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-17,00
|
|Tam
|6.109
|6.264
|-20,70
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|-10,02
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-5,01
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,68
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Seans Raporu
16:19
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16:34OZKGY
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 217, 675 adet işlem
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16:34OZKGY
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 217, 675 adet işlem
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16:33OYAYO
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 737, 929 adet işlem
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16:32GZNMI
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 093 adet işlem
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16:31XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 28, 382.00 milyon TL de