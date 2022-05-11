***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEROL ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 24.063 A ve B Bağımsız Üye DeğilERGİN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 24.791 A ve B Bağımsız Üye DeğilERCAN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.06.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Evet 24.063 A ve B Bağımsız Üye DeğilHASAN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilALİ ZIRIH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 16.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014117 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıİBRAHİM SIRMA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014117 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029214BIST