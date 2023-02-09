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***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.02.2023 17:55
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan GÜL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 09.02.2023 0212 489 21 21 yatirimciiliskileri@kimgrup.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme Lisansı 925688-204239-925701-925982
Kubilay YİĞİT Mali İşler Müdürü 11.01.2023 0212 489 21 21 yatirimciiliskileri@kimgrup.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112327


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 66,95 41.664.750 % 0,00  
ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
AGHOL 77,40 53.653.663 % 0,00  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 18,8232 18,8271 % 0,00  
Euro 20,2324 20,2419 % 0,31  
Sterlin 22,7613 22,8755 % 0,47  
Frank 20,3498 20,4724 % -0,07  
Riyal 5,0021 5,0272 % -0,02  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.866 1.866 -9,52  
Altın Gr. 1.130 1.130 -5,01  
Cumhuriyet 7.704 7.820 31,00  
Tam 7.648 7.712 -54,00  
Yarım 3.737 3.774 -26,00  
Çeyrek 1.868 1.887 -13,00  
Gümüş.Ons 22,09 22,13 -0,18  
Gümüş Gr. 13,38 13,40 -0,11  
B. Petrol 84,45 84,45 -0,65  
Seans Raporu 10:42
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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