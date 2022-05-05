***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.05.2022 18:56
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (05.05.2022) yapılan toplantısında
Şirketin, 28 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin komite görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1-Denetimden Sorumlu Komite' nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Doç. Dr. İbrahim Sırma (Başkan) ve Sn. Ali Zırıh (Üye)
2-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Doç. Dr. İbrahim Sırma (Başkan) , Sn. Hasan Ersan (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Özge Cantürk (Üye)
3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Zırıh (Başkan) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Doç. Dr. İbrahim Sırma (Üye)' nın seçilmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026877
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|6.154
|-20,00
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|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
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