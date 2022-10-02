***KIMMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***KIMMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [KIMMR]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarErsan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla?i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,Ad SoyadMKK Sicil NoALPARSLAN TANRIÖVER 43938425AYHAN TOKER 32414262AYHAN YİĞİT 45414256BERKAY TOKER 43953955EKREM TANRIÖVER 30127846EŞREF GÜNGÖR 28226350HASAN KAYACI 43619503HASAN MEŞE 13155847KERİM TOKER 13904419MEHMET EMİN MASCA 45162633MURTAZA YİĞİT 13551123OĞUZ TANRIÖVER 21758697ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1 maddesi (ğ) bendi uyarınca? yatırım kuruluşlarının müşterilerinden KIMMR pay piyasasında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere internet üzerinden emir kabul etmelerinin 1 ay yasaklanmasınakarar verilmiştir.Karar, Kurul'un 2022/53 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066468BIST