***KIMMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
2.10.2022 23:53
***KIMMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla?
i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
Ad Soyad
MKK Sicil No
ALPARSLAN TANRIÖVER 43938425
AYHAN TOKER 32414262
AYHAN YİĞİT 45414256
BERKAY TOKER 43953955
EKREM TANRIÖVER 30127846
EŞREF GÜNGÖR 28226350
HASAN KAYACI 43619503
HASAN MEŞE 13155847
KERİM TOKER 13904419
MEHMET EMİN MASCA 45162633
MURTAZA YİĞİT 13551123
OĞUZ TANRIÖVER 21758697
ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1 maddesi (ğ) bendi uyarınca? yatırım kuruluşlarının müşterilerinden KIMMR pay piyasasında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere internet üzerinden emir kabul etmelerinin 1 ay yasaklanmasına
karar verilmiştir.
Karar, Kurul'un 2022/53 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066468
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0902
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5919
En Düşük
18,4910
18:0518,1965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1965
En Düşük
18,1202
18:05991,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,16
|Açılış
|: 991,61
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
992,70
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4517
|18,5919
|% 0,49
|
|Euro
|18,1322
|18,1965
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6697
|20,7734
|% 0,32
|
|Frank
|18,7275
|18,8404
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9160
|4,9406
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|2,79
|
|Altın Gr.
|992
|992
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.660
|6.768
|36,00
|
|Yarım
|3.240
|3.311
|20,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,42
|0,08
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem