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***KIMMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

2.10.2022 23:53
***KIMMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***KIMMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [KIMMR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 
i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,
Ad Soyad
MKK Sicil No

ALPARSLAN TANRIÖVER 43938425 
AYHAN TOKER 32414262
AYHAN YİĞİT 45414256
BERKAY TOKER 43953955
EKREM TANRIÖVER 30127846 
EŞREF GÜNGÖR 28226350
HASAN KAYACI 43619503
HASAN MEŞE 13155847
KERİM TOKER 13904419
MEHMET EMİN MASCA 45162633
MURTAZA YİĞİT 13551123
OĞUZ TANRIÖVER 21758697 
ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1 maddesi (ğ) bendi uyarınca? yatırım kuruluşlarının müşterilerinden KIMMR pay piyasasında 03.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere internet üzerinden emir kabul etmelerinin 1 ay yasaklanmasına 
karar verilmiştir.
Karar, Kurul'un 2022/53 sayılı Bülteni'nde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066468


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Tam 6.660 6.768 36,00  
Yarım 3.240 3.311 20,00  
Çeyrek 1.625 1.654 8,00  
Gümüş.Ons 19,11 19,15 0,10  
Gümüş Gr. 11,39 11,42 0,08  
B. Petrol 85,56 85,56 -1,62  
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