***KIMMR* *PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.09.2023 18:35
***KIMMR******PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KIMMR, PEGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KIMMR.E ve PEGYO.E paylarında 22/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196725
BIST
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18:058.000
En Düşük
|Değişim
|: 3,64%
|| 280,64
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
8.000
18:0527,1167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1219
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
18:0528,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1909
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
18:051.671,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.671,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|211,20
|2.566.345.226
|% 10,00
|
|BERA
|16,06
|764.180.883
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.986.873
|% 10,00
|
|ATATP
|45,12
|249.105.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|SRVGY
|243,50
|139.013.504
|% -9,98
|
|ELITE
|52,50
|1.258.083.761
|% -9,33
|
|ULAS
|17,00
|5.579.789
|% -4,49
|
|KNFRT
|22,50
|200.532.320
|% -4,09
|
|PEGYO
|8,04
|58.956.247
|% -3,94
|
|THYAO
|232,60
|10.192.501.630
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,80
|7.506.331.665
|% 4,60
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,03
|2.213.007.920
|% 2,95
|
|ADESE
|2,27
|581.380.670
|% 6,57
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1005
|27,1135
|% 0,44
|
|Euro
|28,9100
|28,9351
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,2434
|33,4101
|% 0,14
|
|Frank
|29,8916
|30,0717
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2054
|7,2415
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-12,87
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.042
|11.141
|-9,00
|
|Yarım
|5.538
|5.593
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.797
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,14
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 362 adet işlem
-
17:58KZGYO
Yüzde 9.21 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 616, 182 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 272, 537 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 218, 02 artarak (% 2.67 ) 8, 371
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, EKGYO