***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.02.2022 09:17
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 14.024.363,844 TL nominal, Aracı: TAC, Kapanış Tarihi: 24.02.2022) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003647
BIST
12:092.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 20,87
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
12:0913,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
12:0915,6701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0265
|Açılış
|: 15,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
12:09840,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -2,99
|Açılış
|: 840,66
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler12:09
|HUNER
|2,42
|8.358.627
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|3.840.206
|% 9,95
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|116.532.254
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,03
|21.418.130
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,58
|2.005.042.841
|% 7,68
|
|KRDMD
|11,99
|1.703.202.182
|% 3,72
|
|THYAO
|28,80
|907.829.779
|% -0,28
|
|SISE
|13,11
|287.144.053
|% 1,08
|
|GARAN
|11,71
|278.025.272
|% 0,17
|
|ODAS
|1,43
|225.734.782
|% 5,15
|
|KRDMD
|11,99
|1.703.202.182
|% 3,72
|
|EREGL
|30,58
|2.005.042.841
|% 7,68
|
|YKBNK
|3,98
|234.205.357
|% -0,25
|
|KARSN
|4,19
|235.698.644
|% 1,21
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7992
|13,8024
|% 0,00
|
|Euro
|15,6606
|15,6701
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,7276
|18,8215
|% 0,18
|
|Frank
|14,9252
|15,0152
|% 0,06
|
|Riyal
|3,6678
|3,6862
|% -0,02
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-7,91
|
|Altın Gr.
|840
|840
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|5.597
|5.681
|-54,00
|
|Tam
|5.572
|5.711
|-56,86
|
|Yarım
|2.693
|2.763
|-27,50
|
|Çeyrek
|1.351
|1.381
|-13,75
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,31
|93,31
|-0,54
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:23ISDMR
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 271, 419 adet işlem
-
12:21KONTR
Yüzde 6.85 oranında artışla 121.70 lira fiyatla işlem gören hissede 685, 520 adet işlem
-
12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 11 artarak (% 0.89 ) 1, 835
-
12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, HUNER, OYLUM, ISDMR, YONGA, KERVN
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12:20
NIBAS, ORCAY, EREGL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında